Криштиану Роналду может принять участие в шоу рестлеров

По информации Mundo Deportivo, звездный футболист Криштиану Роналду, может принять участие в мероприятии американского реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE).

Как пишет источник, нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии, должен помочь промоушену стать более узнаваемым на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Промоушен хочет привлечь Роналду для расширения своего влияния на рынке Саудовской Аравии.

За сотрудничество португальцу предложили солидную сумму денег. Ожидается, что он примет участие в турнире по реслингу под названием Crown Jewel, запланированном на 4 ноября этого года.

В текущем сезоне Роналду уже провел пять матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи.

Напомним, что португалец перебрался в Саудовскую Аравию зимой прошлого года. С тех пор в страну переехало много звездных футболистов и в целом лига преобразилась.