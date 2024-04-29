Хавбека Герты избили в ночном клубе Берлина

Полузащитник Герты, выступающей во втором дивизионе Бундеслиги, Аймен Баркок, подвергся нападению со стороны неизвестных в одном из ночных клубов Берлина.

По информации издания Bild, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье около 4:30 утра. Баркок получил несколько ударов по лицу и был госпитализирован с переломами носа и скулы. Ему потребовалась операция, которая прошла успешно, а сам футболист пока находится в больнице.

«Мы с ужасом узнали вчера, что Аймен Баркок подвергся физическому нападению в берлинском баре в ночь с субботы на воскресенье и был доставлен в больницу с травмами лица. Игроку сделали операцию и он недоступен для участия в ближайших матчах. Дело зафиксировала полиция в ту ночь», — говорится в заявлении Герты в твиттере.

Полиция Берлина начала расследование по этому делу. Нападавшие находятся в бегах.