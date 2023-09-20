Гвардиола назвал тренера, которого не сможет превзойти

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о тренере, которого вряд ли сможет превзойти.

В частности, таким он считает наставника “Реала” Карло Анчелотти.

По мнению испанца, он не сможет обойти его в победах в Лиге чемпионов.

"Можно ли превзойти Анчелотти в количестве побед в Лиге чемпионов? Я не могу сравниться с ним в этом, потому что я выиграл этот трофей только один раз в качестве футболиста, в то время как он выиграл его три или четыре раза. Не смогу переплюнуть Анчелотти в победах в Лиге чемпионов. Я моложе, у меня есть больше времени, но, честно говоря, это не моя главная цель" - сказал Гвардиола в интервью "Madrid Universal".

Анчелотти является единственным тренером современности, который смог выиграть четыре трофея Лиги чемпионов - два с "Миланом" и два с "Реалом".

Что касается Гвардиолы, то он побеждал в Лиге чемпионов трижды - дважды с "Барселоной" и в прошлом сезоне с "Манчестер Сити".