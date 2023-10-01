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Два гола Анхеля Корреа позволили Атлетико обыграть Кадис

Новости футбола Сегодня, 17:06
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Два гола Анхеля Корреа позволили Атлетико обыграть Кадис Фото: twitter.com/Atleti/ Автор неизвестен

В рамках восьмого тура испанской Ла Лиги на Ванда Метрополитано в Мадриде Атлетико принимал Кадис.

Атлетико после двух побед над Реалом и Осасуной собирался продолжить победную серию. Но гости в начале матча буквально обескуражили подопечных Диего Симеоне. Сначала Лукас Пирес после передачи Криса Рамоса покотил мяч в пустые ворота, а затем Рохер Марти с линии штрафной площади красиво перебросил мяч через вратаря. Игра набирала оборотов и уже через несколько минут хозяева отквитали один мяч. Анхель Корреа головой забил с передачи Аспиликуэты.

В самом начале второй половины встречи Атлетико сравнял счет. Гол на счету Молины. А на 66-й минуте с передачи Сауля Ньигеса Корреа оформил дубль и вывед хозяев вперед. В итоге Атлетико заслуженно добился волевой победы над Кадисом.

Атлетико — Кадис — 3:2.

Голы: 0:1 — Лукас Пирес 12, 0:2 — Марти 28, 1:2 — Корреа 32, 2:2 — Молина 46, 3:2 — Корреа 66.

После этой победы подопечные Симеоне занимают четвертую позицию в Ла Лиге, имея 16 очков в своем активе.

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