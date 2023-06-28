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"Челси" продал опытного вратаря в Саудовскую Аравию

Новости футбола Сегодня, 15:30
"Челси" продал опытного вратаря в Саудовскую Аравию Фото: твиттер "Аль-Ахли"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аль-Ахли” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Челси” и сборной Сенегала Эдуара Менди.

Сумма трансфера составила 18,5 миллионов евро. 31-летний голкипер подписал с саудовским клубом контракт до лета 2026 года.

Менди перешел в “Челси" осенью 2020 года из “Ренна” за 24 миллиона евро. Всего он провел за английский клуб 105 матчей во всех турнирах и пропустил 86 голов. Ранее играл за “Шербур”, “Марсель” и “Реймс”. За сборную Сенегала сыграл 29 матчей и пропустил 17 голов. Победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, победитель Кубка африканских наций.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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