Босс Тоттенхэма заявил, что Кейн может вернуться в клуб

Босс Тоттенхэма Даниэль Леви общался с болельщиками на фанатском форуме, сообщает Football London.

В этом разговоре с фанатами Леви подтвердил, что "шпоры" включили в соглашение опцию обратного выкупа Харри Кейна у Баварии. Он сказал, что в течение длительного периода представители Тоттенхэма хотели договориться с Кейном о продлении контракта на длительный или краткосрочный срок. Однако игрок дал четко понять руководству клуба, что хочет покинуть его и перейти в другую команду.

Леви признался, что они неохотно согласились отпустить игрока. Достижения Кейна в клубе значительны, он показал себя как настоящий профессионал. Хари вдохновлял многих игроков, которые хотели быть похожими на него.

Леви поблагодарил Хари Кейна за все, что тот сделал для клуба. Он пожелал игроку и его семье всего лучшего и добавил, что будет рад, если Кейн вернется в Тоттенхэм и завершит карьеру здесь, потому что он легенда этой команды.

Сам футболист признавался, что следит за своей бывшей командой. Кейн добавил, что будет в дальнейшем следить за Тоттенхэмом всю свою жизнь.