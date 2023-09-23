Барселона на своем поле добыла волевую победу над Сельтой

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги Барселона дома принимала Сельту. Матч на Камп Ноу мог завершиться неожиданным результатом, однако каталонцы показали выдающуюся игру в последние 10 минут и вырвали победу со счетом 3:2.

Подопечные Хави большую часть времени владели мячом, но Сельта оказывала серьезное сопротивление. Счет открыли гости в середине первого тайма. Норвежец Ларсен точно пробил с линии штрафной площади. Голевую передачу на него отдал Лука де ла Торре. Затем на 76-й минуте Сельте удалось удвоить преимущество. Во время опасной контратаки точный удар нанес Анастасиас Дувикас.

А потом наступило время Левандовски. Сначала поляк получил передачу в пределах штрафной площади и шикарным ударом от перекладины отправил мяч в сетку. Еще через четыре минуты Роберт сравнял счет после паса Жоао Канселу. А на 89-й минуте сам португалец обработал мяч после передачи Гави и нанес прицельный удар в нижний левый угол ворот.

Барселона — Сельта — 3:2.

Голы: 0:1 — Ларсен 19, 0:2 — Дувикас 76, 1:2 — Левандовски 81, 2:2 — Левандовски 86, 3:2 — Канселу 89.

Благодаря этой победе Барселона набирает 16 очков после 6 матчей чемпионата.