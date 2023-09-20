Арсенал вернулся в Лигу Чемпионов после шестилетней паузы и разгромил ПСВ

Арсенал провел первый матч Лиги Чемпионов впервые по сезону 2016-2017. На Эмирейсте Стейдиуме "канониры" принимали ПСВ в первом туре группы Б.

Уже на восьмой минуте Букайо Сака вывел Арсенал вперед. Хозяева продолжили давить и хотели забить еще. На 20-й минуте это вышло. Леонардо Троссард удвоил преимущество Арсенала. Через 18 минут Габриэль Жезус довел счет до разгрома. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме Арсенал уже не так шел вперед и сбавил давление. В ПСВ начали появляться некоторые моменты, которые они не могли довести до результата. Арсенал, первым ударом в створ ворот во втором тайме, забил четвертый гол, отличился Эдегор.

Арсенал вернулся в Лигу Чемпионов и разгромил ПСВ со счетом 4:0.

Лига Чемпионов. Первый тур. Группа Б

"Арсенал" - "ПСВ" - 4:0

Голы: 1:0 - 8 Букайо Сака, 2:0 - Троссард, 3:0 - 38 Жезус, 4:0 - 70 Эдегор