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Аль-Иттихад и Аль-Таавон сыграли вничью благодаря голу и автоголу Бензема

Новости футбола Сегодня, 13:26
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Аль-Иттихад и Аль-Таавон сыграли вничью благодаря голу и автоголу Бензема Фото: https://twitter.com/ittihad_en

В десятом туре Профессиональной Саудовской Лиги Аль-Иттихад поехал в гости в Аль-Таавон.

На 22-й минуте Карим Бензема отличился забитым голом и вывел Аль-Иттихад вперед. Однако уже через четыре минуты Карим Бензема записал в свой актив автогол. После первой половины команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Во втором тайме у обеих команд было несколько случаев, чтобы выйти вперед и записать победу в свой актив. Но подвила реализация. Таким образом, Аль-Таавон и Аль-Иттихад разошлись по счету 1:1.

После десяти туров Аль-Таавон идет на второй строчке и имеет в активе 23 очка. Аль-Иттихад, в свою очередь, имеет 20 очков после десяти матчей и находится на третьем месте.

Профессиональная Лига Саудовской Аравии. Десятый тур

Аль-Таавон – Аль-Иттихад
Голы: 0:1 - 22 Бензема, 1:1 - 26 Бензема (автогол)

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