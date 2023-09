UEFA EURO 2024 qualifying: fixtures and results all games

Follow all the UEFA Euro 2024 qualifying results on Dailysports. Below we have collected for you in one article the calendar of games remaining until the end of the qualifications, as well as all the results.

Match times are 20:45 CET unless a different time is specified.

MATCHDAY 5

Thursday 7 September 2023

Group B: France 2-0 Republic of Ireland, Netherlands 3-0 Greece

France 2-0 Republic of Ireland, Netherlands 3-0 Greece Group E: Czechia 1-1 Albania, Poland 2-0 Faroe Islands

Czechia 1-1 Albania, Poland 2-0 Faroe Islands Group G: Lithuania 2-2 Montenegro, Serbia 1-2 Hungary

Lithuania 2-2 Montenegro, Serbia 1-2 Hungary Group H: Kazakhstan 0-1 Finland, Denmark 4-0 San Marino, Slovenia 4-2 Northern Ireland

Friday 8 September 2023

Group A: Georgia 1-7 Spain, Cyprus 0-3 Scotland

Georgia 1-7 Spain, Cyprus 0-3 Scotland Group D: Croatia 5-0 Latvia, Türkiye 1-1 Armenia

Croatia 5-0 Latvia, Türkiye 1-1 Armenia Group J: Bosnia and Herzegovina 2-1 Liechtenstein, Luxembourg 3-1 Iceland, Slovakia 0-1 Portugal

Saturday 9 September 2023

Group C: Ukraine 1-1 England, North Macedonia 1-1 Italy

Ukraine 1-1 England, North Macedonia 1-1 Italy Group F: Azerbaijan 0-1 Belgium, Estonia 0-5 Sweden

Azerbaijan 0-1 Belgium, Estonia 0-5 Sweden Group I: Andorra 0-0 Belarus, Kosovo 2-2 Switzerland, Romania 1-1 Israel

MATCHDAY 6

Sunday 10 September 2023

Group B: Greece vs Gibraltar, Republic of Ireland vs Netherlands

Greece vs Gibraltar, Republic of Ireland vs Netherlands Group E: Faroe Islands vs Moldova (18:00), Albania vs Poland

Faroe Islands vs Moldova (18:00), Albania vs Poland Group G: Montenegro vs Bulgaria (18:00), Lithuania vs Serbia

Montenegro vs Bulgaria (18:00), Lithuania vs Serbia Group H: Kazakhstan vs Northern Ireland 1-0, Finland vs Denmark (18:00), San Marino vs Slovenia

Monday 11 September 2023

Group D: Armenia vs Croatia (18:00), Latvia vs Wales

Armenia vs Croatia (18:00), Latvia vs Wales Group J: Iceland vs Bosnia and Herzegovina, Portugal vs Luxembourg, Slovakia vs Liechtenstein

Tuesday 12 September 2023

Group A: Norway vs Georgia, Spain vs Cyprus

Norway vs Georgia, Spain vs Cyprus Group C: Italy vs Ukraine, Malta vs North Macedonia

Italy vs Ukraine, Malta vs North Macedonia Group F: Belgium vs Estonia, Sweden vs Austria

Belgium vs Estonia, Sweden vs Austria Group I: Israel vs Belarus, Romania vs Kosovo, Switzerland vs Andorra

MATCHDAY 7

Thursday 12 October 2023

Group A: Cyprus vs Norway, Spain vs Scotland

Cyprus vs Norway, Spain vs Scotland Group D: Croatia vs Türkiye, Latvia vs Armenia (18:00)

Croatia vs Türkiye, Latvia vs Armenia (18:00) Group E: Albania vs Czechia, Faroe Islands vs Poland

Albania vs Czechia, Faroe Islands vs Poland Group I: Andorra vs Kosovo, Belarus vs Romania, Israel vs Switzerland

Friday 13 October 2023

Group B: Netherlands vs France, Republic of Ireland vs Greece

Netherlands vs France, Republic of Ireland vs Greece Group F: Austria vs Belgium, Estonia vs Azerbaijan (18:00)

Austria vs Belgium, Estonia vs Azerbaijan (18:00) Group J: Iceland vs Luxembourg, Liechtenstein vs Bosnia and Herzegovina, Portugal vs Slovakia

Saturday 14 October 2023

Group C: Ukraine vs North Macedonia (15:00), Italy vs Malta

Ukraine vs North Macedonia (15:00), Italy vs Malta Group G: Bulgaria vs Lithuania (18:00), Hungary vs Serbia

Bulgaria vs Lithuania (18:00), Hungary vs Serbia Group H: Northern Ireland vs San Marino (15:00), Slovenia vs Finland (18:00), Denmark vs Kazakhstan

MATCHDAY 8

Sunday 15 October 2023

Group A: Georgia vs Cyprus (15:00), Norway vs Spain

Georgia vs Cyprus (15:00), Norway vs Spain Group D: Türkiye vs Latvia, Wales vs Croatia

Türkiye vs Latvia, Wales vs Croatia Group E: Czechia vs Faroe Islands (18:00), Poland vs Moldova

Czechia vs Faroe Islands (18:00), Poland vs Moldova Group I: Switzerland vs Belarus (18:00), Kosovo vs Israel, Romania vs Andorra

Monday 16 October 2023

Group B: Gibraltar vs Republic of Ireland, Greece vs Netherlands

Gibraltar vs Republic of Ireland, Greece vs Netherlands Group F: Azerbaijan vs Austria (18:00), Belgium vs Sweden

Azerbaijan vs Austria (18:00), Belgium vs Sweden Group J: Bosnia and Herzegovina vs Portugal, Iceland vs Liechtenstein, Luxembourg vs Slovakia

Tuesday 17 October 2023

Group C: England vs Italy, Malta vs Ukraine

England vs Italy, Malta vs Ukraine Group G: Lithuania vs Hungary, Serbia vs Montenegro

Lithuania vs Hungary, Serbia vs Montenegro Group H: Finland vs Kazakhstan (18:00), Northern Ireland vs Slovenia, San Marino vs Denmark

MATCHDAY 9

Thursday 16 November 2023

Group A: Georgia vs Scotland (18:00), Cyprus vs Spain (19:00)

Georgia vs Scotland (18:00), Cyprus vs Spain (19:00) Group F: Azerbaijan vs Sweden (18:00), Estonia vs Austria (18:00)

Azerbaijan vs Sweden (18:00), Estonia vs Austria (18:00) Group G: Bulgaria vs Hungary, Montenegro vs Lithuania

Bulgaria vs Hungary, Montenegro vs Lithuania Group J: Liechtenstein vs Portugal, Luxembourg vs Bosnia and Herzegovina, Slovakia vs Iceland

Friday 17 November 2023

Group C: England vs Malta, Italy vs North Macedonia

England vs Malta, Italy vs North Macedonia Group E: Moldova vs Albania (18:00), Poland vs Czechia

Moldova vs Albania (18:00), Poland vs Czechia Group H: Kazakhstan vs San Marino (16:00), Finland vs Northern Ireland (18:00), Denmark vs Slovenia

Saturday 18 November 2023

Group B: France vs Gibraltar, Netherlands vs Republic of Ireland

France vs Gibraltar, Netherlands vs Republic of Ireland Group D: Armenia vs Wales (15:00), Latvia vs Croatia (18:00)

Armenia vs Wales (15:00), Latvia vs Croatia (18:00) Group I: Belarus vs Andorra (18:00), Israel vs Romania, Switzerland vs Kosovo

MATCHDAY 10

Sunday 19 November 2023

Group A: Scotland vs Norway, Spain vs Georgia

Scotland vs Norway, Spain vs Georgia Group F: Belgium vs Azerbaijan (18:00), Sweden vs Estonia (18:00)

Belgium vs Azerbaijan (18:00), Sweden vs Estonia (18:00) Group G: Hungary vs Montenegro (15:00), Serbia vs Bulgaria (15:00)

Hungary vs Montenegro (15:00), Serbia vs Bulgaria (15:00) Group J: Bosnia and Herzegovina vs Slovakia, Liechtenstein vs Luxembourg, Portugal vs Iceland

Monday 20 November 2023

Group C: North Macedonia vs England, Ukraine vs Italy

North Macedonia vs England, Ukraine vs Italy Group E: Albania vs Faroe Islands, Czechia vs Moldova

Albania vs Faroe Islands, Czechia vs Moldova Group H: Northern Ireland vs Denmark, San Marino vs Finland, Slovenia vs Kazakhstan

Tuesday 21 November 2023

Group B: Gibraltar vs Netherlands, Greece vs France

Gibraltar vs Netherlands, Greece vs France Group D: Croatia vs Armenia, Wales vs Türkiye

Croatia vs Armenia, Wales vs Türkiye Group I: Andorra vs Israel, Kosovo vs Belarus, Romania vs Switzerland

Play-off match

21 March 2024: Play-off semi-finals

Play-off semi-finals 26 March 2024: Play-off finals

Final tournament

14 June 2024: UEFA EURO 2024 finals opener

UEFA EURO 2024 finals opener 14 July 2024: UEFA EURO 2024 final

Results

MATCHDAY 1

Thursday 23 March 2023

Group C: Italy 1-2 England, North Macedonia 2-1 Malta

Italy 1-2 England, North Macedonia 2-1 Malta Group H: Kazakhstan 1-2 Slovenia, Denmark 3-1 Finland, San Marino 0-2 Northern Ireland

Kazakhstan 1-2 Slovenia, Denmark 3-1 Finland, San Marino 0-2 Northern Ireland Group J: Bosnia and Herzegovina 3-0 Iceland, Portugal 4-0 Liechtenstein, Slovakia 0-0 Luxembourg

Friday 24 March 2023

Group B: France 4-0 Netherlands, Gibraltar 0-3 Greece

France 4-0 Netherlands, Gibraltar 0-3 Greece Group E: Czechia 3-1 Poland, Moldova 1-1 Faroe Islands

Czechia 3-1 Poland, Moldova 1-1 Faroe Islands Group F: Austria 4-1 Azerbaijan, Sweden 0-3 Belgium

Austria 4-1 Azerbaijan, Sweden 0-3 Belgium Group G: Bulgaria 0-1 Montenegro, Serbia 2-0 Lithuania

Saturday 25 March 2023

Group A: Scotland 3-0 Cyprus, Spain 3-0 Norway

Scotland 3-0 Cyprus, Spain 3-0 Norway Group D: Armenia 1-2 Türkiye, Croatia 1-1 Wales

Armenia 1-2 Türkiye, Croatia 1-1 Wales Group I: Belarus 0-5 Switzerland, Andorra 0-2 Romania, Israel 1-1 Kosovo

MATCHDAY 2

Sunday 26 March 2023

Group C: England 2-0 Ukraine, Malta 0-2 Italy

England 2-0 Ukraine, Malta 0-2 Italy Group H: Kazakhstan 3-2 Denmark, Slovenia 2-0 San Marino, Northern Ireland 0-1 Finland

Kazakhstan 3-2 Denmark, Slovenia 2-0 San Marino, Northern Ireland 0-1 Finland Group J: Liechtenstein 0-7 Iceland, Luxembourg 0-6 Portugal, Slovakia 2-0 Bosnia and Herzegovina

Monday 27 March 2023

Group B: Netherlands 3-0 Gibraltar, Republic of Ireland 0-1 France

Netherlands 3-0 Gibraltar, Republic of Ireland 0-1 France Group E: Moldova 0-0 Czechia, Poland 1-0 Albania

Moldova 0-0 Czechia, Poland 1-0 Albania Group F: Austria 2-1 Estonia, Sweden 5-0 Azerbaijan

Austria 2-1 Estonia, Sweden 5-0 Azerbaijan Group G: Hungary 3-0 Bulgaria, Montenegro 0-2 Serbia

Tuesday 28 March 2023

Group A: Georgia 1-1 Norway, Scotland 2-0 Spain

Georgia 1-1 Norway, Scotland 2-0 Spain Group D: Türkiye 0-2 Croatia, Wales 1-0 Latvia

Türkiye 0-2 Croatia, Wales 1-0 Latvia Group I: Kosovo 1-1 Andorra, Romania 2-1 Belarus, Switzerland 3-0 Israel

MATCHDAY 3

Friday 16 June 2023

Group B: Gibraltar 0-3 France, Greece 2-1 Republic of Ireland

Gibraltar 0-3 France, Greece 2-1 Republic of Ireland Group C: Malta 0-4 England, North Macedonia 2-3 Ukraine

Malta 0-4 England, North Macedonia 2-3 Ukraine Group D: Latvia 2-3 Türkiye, Wales 2-4 Armenia

Latvia 2-3 Türkiye, Wales 2-4 Armenia Group H: Denmark 1-0 Northern Ireland, Finland 2-0 Slovenia, San Marino 0-3 Kazakhstan

Denmark 1-0 Northern Ireland, Finland 2-0 Slovenia, San Marino 0-3 Kazakhstan Group I: Andorra 1-2 Switzerland, Belarus 1-2 Israel, Kosovo 0-0 Romania

Saturday 17 June 2023

Group A: Norway 1-2 Scotland, Cyprus 1-2 Georgia

Norway 1-2 Scotland, Cyprus 1-2 Georgia Group E: Albania 2-0 Moldova, Faroe Islands 0-3 Czechia

Albania 2-0 Moldova, Faroe Islands 0-3 Czechia Group F: Azerbaijan 1-1 Estonia, Belgium 1-1 Austria

Azerbaijan 1-1 Estonia, Belgium 1-1 Austria Group G: Lithuania 1-1 Bulgaria, Montenegro 0-0 Hungary

Lithuania 1-1 Bulgaria, Montenegro 0-0 Hungary Group J: Luxembourg 2-0 Liechtenstein, Iceland 1-2 Slovakia, Portugal 3-0 Bosnia and Herzegovina

MATCHDAY 4

Monday 19 June 2023

Group B: France 1-0 Greece, Republic of Ireland 3-0 Gibraltar

France 1-0 Greece, Republic of Ireland 3-0 Gibraltar Group C: Ukraine 1-0 Malta, England 7-0 North Macedonia

Ukraine 1-0 Malta, England 7-0 North Macedonia Group D: Armenia 2-1 Latvia, Türkiye 2-0 Wales

Armenia 2-1 Latvia, Türkiye 2-0 Wales Group H: Finland 6-0 San Marino, Northern Ireland 0-1 Kazakhstan, Slovenia 1-1 Denmark

Finland 6-0 San Marino, Northern Ireland 0-1 Kazakhstan, Slovenia 1-1 Denmark Group I: Belarus 2-1 Kosovo, Israel 2-1 Andorra, Switzerland 2-2 Romania

Tuesday 20 June 2023