Summer transfer window 2024: Every confirmed German Bundesliga deal

The previous Bundesliga season was one of the most unpredictable in history. The tournament was sensationally won by Bayer 04 Leverkusen and did not lose a single match. The recognised titans of German football - Bayern Munich and Borussia Dortmund - unexpectedly did not fight for the title. Undoubtedly, both teams will want to return to the top of German football in the new season, so they will conduct quality transfer work.

The Dailysports team is closely following all the events in the German Bundesliga and the latest transfer news. In the special table below you can find all official transfers of Bundesliga clubs in summer 2024.

We remind you that the Bundesliga transfer window opens on the 1st of July and closes on the 30th of August 2024.

Augsburg transfers

In

Player Prev. club Fee Kristijan Jakic Eintracht F €5m Samuel Essende Vizela €4m Keven Schlotterbeck Freiburg €2,5m Nediljko Labrovic Rijeka €2,5m Yusuf Kabadayi Bayern €900k Steve Mounie Brestios free Dimitrios Giannoulis Norwich free

Out

Player New club Fee Ermedin Demirovic Stuttgart €21m Sven Michel Paderborn €300k Iago Bahia free Tomas Koubek free

Bayer Leverkusen transfers

In

Player Prev. club Fee Martin Terrier Rennes €20m Aleix García Girona €18m Jeanuël Belocian Rennes €15m

Out

Player New club Fee Sardar Azmoun Al-Ahli €5m Patrick Pentz Bröndby €2,55m Timothy Fosu-Mensah free

Bayern Munich transfers

In

Player Prev. club Fee Michael Olise Crystal Palace €53m João Palhinha Fulham €51m Hiroki Ito Stuttgart €23,5m Bryan Zaragoza Granada €13m Nestory Irankunda Adelaide €3,4m Armindo Sieb Greuther Fürth €1,5m Eric Dier Tottenham free

Out

Player New club Fee Malik Tillman PSV Eindhoven €12m Johannes Schenk Munster ? Bouna Sarr free Eric-Maxim Choupo-Moting free

Bochum transfers

In

Player Prev. club Fee Patrick Drewes Karlsruher €100k Ivan Ordets Dynamo M free Dani de Wit AZ free Niklas Jahn Nuremberg free Samuel Bamba Borussia D free Ibrahima Sissoko Strasbourg free Patrick Drewes Karlsruher free

Out

Player New club Fee Patrick Osterhage Freiburg €4.8m Danilo Soares Nuremberg free Kevin Stöger Borussia M free Andreas Luthe Retired Michael Esser Retired Christopher Antwi-Adjei free Moritz Römling free Takuma Asano Mallorca free Philipp Förster free

Borussia Dortmund transfers

In

Player Prev. club Fee Waldemar Anton Stuttgart €22,5m Serhou Guirassy Stuttgart €18m

Out

Player New club Fee Ole Pohlmann Rio Ave €1,6m Marius Wolf free Mateu More free Mats Hummels free Marco Reus free

Borussia Mönchengladbach transfers

In

Player Prev. club Fee Tim Kleindienst Heidenheim €7m Philipp Sander Holstein Kiel €1m Charles Herrmann Borussia D free Kevin Stöger Bochum free

Out

Player New club Fee Jonas Kersken Arminia ? Patrick Herrmann Retired Tony Jantschke Retired Mamadou Doucouré free

Eintracht Frankfurt transfers

In

Player Prev. club Fee Hugo Ekitiké PSG €16.5m Can Uzun Nuremberg €11m Krisztián Lisztes Ferencváros €4.5m Robin Koch Leeds free

Out

Player New club Fee Kristijan Jakic Augsburg €5m António Fóti Borussia D ? Dario Gebuhr Hansa ? Sidney Raebiger Eintracht B ? Sebastian Rode Retired Makoto Hasebe Retired

Freiburg transfers

In

Player Prev. club Fee Eren Dinkci Werder €5m Patrick Osterhage Bochum €4.8m Jannik Huth Paderborn free Maximilian Philipp Wolfsburg ?

Out

Player New club Fee Keven Schlotterbeck Augsburg €2,5m Benjamin Uphoff Hansa free Yannik Keitel Stuttgart free

Heidenheim transfers

In

Player Prev. club Fee Mikkel Kaufmann Union €1.25 Sirlord Conteh Paderborn €700k Léo Scienza Ulm 1846 €600k Mathias Honsak Darmstadt free Julian Niehues K'lautern free Maximilian Breunig Freiburg free Luca Kerber Saarbrücken free

Out

Player New club Fee Tim Kleindienst Borussia M €7.00m Kevin Sessa Hertha free Florian Pick Nuremberg free Christian Kühlwetter Jan Regensburg free Nikola Dovedan free Elidon Qenaj free

Hoffenheim transfers

In

Player Prev. club Fee

Out

Player New club Fee John Brooks free Kasim Adams free Robert Skov free

Holstein Kiel transfers

In

Player Prev. club Fee Magnus Knudsen Rostov €1.00m Andu Kelati Hoffenheim free Max Geschwill Sandhausen ? Phil Harres 08 Homburg ?

Out

Player New club Fee Philipp Sander Borussia M €1.00m Joshua Mees Munster free Mikkel Kirkeskov Munster free Lucas Wolf Sandhausen free Aron Fridjónsson free

Leipzig transfers

In

Player Prev. club Fee Assan Ouédraogo Schalke 04 €10.00m Maarten Vandevoordt Genk €10.00m

Out

Player New club Fee Angeliño Roma €5.20m Tim Schreiber Dynamo D €150k Sanoussy Ba Eintracht B ? Dennis Borkowski Ingolstadt ? Christopher Lenz free

Mainz transfers

In

Player Prev. club Fee Nikolas Veratschnig Wolfsberger €800k

Out

Player New club Fee Delano Burgzorg Middlesbrough €2.75m Leandro Barreiro Benfica free Merveille Papela Darmstadt free Josuha Guilavogui free

St. Pauli transfers

In

Player Prev. club Fee Ben Voll Viktoria K ? Scott Banks Crystal Palace ?

Out

Player New club Fee Eric da Silva Moreira Nottingham Forest €1.50m Marcel Hartel St. Louis CITY free Etienne Amenyido free

Stuttgart transfers

In

Player Prev. club Fee Ermedin Demirovic Augsburg €21m Jamie Leweling Union Berlin €5.00m Jeff Chabot Köln €4.00m Anthony Rouault Toulouse €3.00m Leonidas Stergiou St. Gallen €2.00m Ramon Hendriks Feyenoord €700k Nick Woltemade Werder free Justin Diehl Köln free Stefan Drljaca Dynamo D free Yannik Keitel Freiburg free

Out

Player New club Fee Hiroki Ito Bayern €23.50m Waldemar Anton Borussia D €22.50m Serhou Guirassy Borussia D €18m Gil Dias Famalicão €920k Roberto Massimo Greuther Fürth free Matej Maglica Darmstadt ? Florian Schock Fortuna D free Lilian Egloff free Genki Haraguchi free

Union Berlin transfers

In

Player Prev. club Fee Laszlo Benes Hamburger SV €5.00m Leopold Querfeld Rapid V €3.00m Ivan Prtajin Wehen €1.00m Alex Král Spartak m free

Out

Player New club Fee Jamie Leweling Stuttgart €5.00m Morten Thorsby Genoa €4.00m Mikkel Kaufmann Heidenheim €1.25m Keita Endo Tokyo ? Jakob Busk Sönderjyske free Robin Knoche free

Werder Bremen transfers

In

Player Prev. club Fee Skelly Alvero Lyon €4.75m Keke Topp Schalke 04 €2.00m Markus Kolke Hansa €70k Marco Grüll Rapid V free

Out

Player New club Fee Eren Dinkci Freiburg €5.00m Nick Woltemade Stuttgart free Dudu Viktoria K free Jiri Pavlenka free Christian Groß Retired

Wolfsburg transfers

In

Player Prev. club Fee Kamil Grabara Copenhagen €13.50m Marius Müller Schalke 04 €1.50m Bence Dárdai Hertha free

Out