AFCON 2025 : The Complete Competition Schedule

The 2025 Africa Cup of Nations will take place from December 21 to January 18, 2026.
Football news Today, 21:09
CAF unveiled this Thursday the complete schedule of all matches for the 35th edition of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025, which will be held from December 21, 2025, to January 18, 2026, in Morocco.

As a reminder, while the AFCON will feature 24 teams, the schedule has been adjusted for some matches.

The group stage schedule :

  • Sunday, December 21

Group A: Morocco-Comoros (6 p.m.)

  • Monday, December 22


Group A: Mali-Zambia (3 p.m.)
Group B: South Africa-Angola (6 p.m.)
Group B: Egypt-Zimbabwe (9 p.m.)

  • Tuesday, December 23


Group D: Congo DR-Benin (1:30 p.m.)
Group D: Senegal-Botswana (4 p.m.)
Group C: Nigeria-Tanzania (6:30 p.m.)
Group C: Tunisia-Uganda (9 p.m.)

  • Wednesday, December 24


Group E: Burkina Faso-Equatorial Guinea (1:30 p.m.)
Group E: Algeria-Sudan (4 p.m.)
Group F: Côte d'Ivoire-Mozambique (6:30 p.m.)
Group F: Cameroon-Gabon (9 p.m.)

  • Friday, December 26


Group B: Angola-Zimbabwe (1:30 p.m.)
Group B: Egypt-South Africa (4:00 p.m.)
Group A: Zambia-Comoros (6:30 p.m.)
Group A: Morocco-Mali (9:00 p.m.)

  • Saturday, December 27


Group D: Benin-Botswana (1:30 p.m.)
Group D: Senegal-DR Congo (4:00 p.m.)
Group C: Uganda-Tanzania (6:30 p.m.)
Group C: Nigeria-Tunisia (9:00 p.m.)

  • Sunday, December 28


Group F: Gabon-Mozambique (1:30 p.m.)
Group E: Equatorial Guinea-Sudan (4:00 p.m.)

Group E: Algeria-Burkina Faso (6:30 p.m.)
Group F: Côte d'Ivoire-Cameroon (9:00 p.m.)

  • Monday, December 29


Group B: Zimbabwe-South Africa (5:00 p.m.)
Group B: Angola-Egypt (5:00 p.m.)
Group A: Zambia-Morocco (8:00 p.m.)
Group A: Comoros-Mali (8:00 p.m.)

  • Tuesday, December 30


Group C: Uganda-Nigeria (5:00 p.m.)
Group C: Tanzania-Tunisia (5:00 p.m.)
Group D: Botswana-DR Congo (8:00 p.m.)
Group D: Benin-Senegal (8:00 p.m.)

  • Wednesday, December 31


Group E: Equatorial Guinea-Algeria (5:00 p.m.)
Group E: Sudan-Burkina Faso (5 p.m.)
Group F: Gabon-Côte d'Ivoire (8:30 p.m.)
Group F: Mozambique-Cameroon (8:30 p.m.)

  • Round of 16


Saturday, January 3, 2026
1st in Group D-3rd in Group B/E/F (5 p.m.)
2nd in Group A-2nd in Group C (8 p.m.)


Sunday, January 4
1st in Group A-3rd in Group C/D/E (5 p.m.)
2nd in Group B-2nd in Group F


Monday, January 5
1st in Group B-3rd in Group A/C/D (5 ​​p.m.)
1st in Group C-3rd in Group A/C/D (8 p.m.)


Tuesday, January 6
1st in Group E-2nd in Group D (5 p.m.)
1st in Group F-2nd in Group E (8 p.m.)

  • Quarter-finals


Friday, January 9: 5 pm and 8 pm
Saturday, January 10: 5 pm and 8 pm

  • Semi-finals


Wednesday, January 14: 6 pm and 9 pm

  • Third-place match


Saturday, January 17: 5 pm

  • Final


Sunday, January 18: 8 pm

