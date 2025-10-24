AFCON 2025 : The Complete Competition Schedule
CAF unveiled this Thursday the complete schedule of all matches for the 35th edition of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025, which will be held from December 21, 2025, to January 18, 2026, in Morocco.
As a reminder, while the AFCON will feature 24 teams, the schedule has been adjusted for some matches.
The group stage schedule :
- Sunday, December 21
Group A: Morocco-Comoros (6 p.m.)
- Monday, December 22
Group A: Mali-Zambia (3 p.m.)
Group B: South Africa-Angola (6 p.m.)
Group B: Egypt-Zimbabwe (9 p.m.)
- Tuesday, December 23
Group D: Congo DR-Benin (1:30 p.m.)
Group D: Senegal-Botswana (4 p.m.)
Group C: Nigeria-Tanzania (6:30 p.m.)
Group C: Tunisia-Uganda (9 p.m.)
- Wednesday, December 24
Group E: Burkina Faso-Equatorial Guinea (1:30 p.m.)
Group E: Algeria-Sudan (4 p.m.)
Group F: Côte d'Ivoire-Mozambique (6:30 p.m.)
Group F: Cameroon-Gabon (9 p.m.)
- Friday, December 26
Group B: Angola-Zimbabwe (1:30 p.m.)
Group B: Egypt-South Africa (4:00 p.m.)
Group A: Zambia-Comoros (6:30 p.m.)
Group A: Morocco-Mali (9:00 p.m.)
- Saturday, December 27
Group D: Benin-Botswana (1:30 p.m.)
Group D: Senegal-DR Congo (4:00 p.m.)
Group C: Uganda-Tanzania (6:30 p.m.)
Group C: Nigeria-Tunisia (9:00 p.m.)
- Sunday, December 28
Group F: Gabon-Mozambique (1:30 p.m.)
Group E: Equatorial Guinea-Sudan (4:00 p.m.)
Group F: Gabon-Mozambique (1:30 p.m.)
Group E: Equatorial Guinea-Sudan (4:00 p.m.)
Group E: Algeria-Burkina Faso (6:30 p.m.)
Group F: Côte d'Ivoire-Cameroon (9:00 p.m.)
- Monday, December 29
Group B: Zimbabwe-South Africa (5:00 p.m.)
Group B: Angola-Egypt (5:00 p.m.)
Group A: Zambia-Morocco (8:00 p.m.)
Group A: Comoros-Mali (8:00 p.m.)
- Tuesday, December 30
Group C: Uganda-Nigeria (5:00 p.m.)
Group C: Tanzania-Tunisia (5:00 p.m.)
Group D: Botswana-DR Congo (8:00 p.m.)
Group D: Benin-Senegal (8:00 p.m.)
- Wednesday, December 31
Group E: Equatorial Guinea-Algeria (5:00 p.m.)
Group E: Sudan-Burkina Faso (5 p.m.)
Group F: Gabon-Côte d'Ivoire (8:30 p.m.)
Group F: Mozambique-Cameroon (8:30 p.m.)
- Round of 16
Saturday, January 3, 2026
1st in Group D-3rd in Group B/E/F (5 p.m.)
2nd in Group A-2nd in Group C (8 p.m.)
Sunday, January 4
1st in Group A-3rd in Group C/D/E (5 p.m.)
2nd in Group B-2nd in Group F
Monday, January 5
1st in Group B-3rd in Group A/C/D (5 p.m.)
1st in Group C-3rd in Group A/C/D (8 p.m.)
Tuesday, January 6
1st in Group E-2nd in Group D (5 p.m.)
1st in Group F-2nd in Group E (8 p.m.)
- Quarter-finals
Friday, January 9: 5 pm and 8 pm
Saturday, January 10: 5 pm and 8 pm
- Semi-finals
Wednesday, January 14: 6 pm and 9 pm
- Third-place match
Saturday, January 17: 5 pm
- Final
Sunday, January 18: 8 pm