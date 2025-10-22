2026 Women's AFCON Qualifiers : Burkina Faso's roster for the match against Togo
The Burkina Faso women's team is preparing to take on Togo in the first leg of the final round of qualifying for the 2025 Women's AFCON. A few hours before this fateful match, the Burkinabe team's coach, Pascal Sawadogo, announced the list of selected players.
GOALKEEPERS :
DABILGOU Nina Yadi (ASEC Mimosa / Ivory Coast)
OUATTARA Mariam (AS Douanes)
OUEDRAOGO Faoziatou (Eteincelles)
DEFENDERS :
MILLOGO Kie Aïcha Charlotte (USFA)
SAM Safiatou (Eteincelles)
TRAORÉ Numpoa Madina Ann-Fabiola (Hilial Athletic / Nador, Morocco)
NAKO Wendé Konté Assanatou (USFA)
SOULIER Eden Vanice Wenaelle Paulyne
SOW Dielawalea Stéphanie (USFA)
ZIDA Stéphanie (ZED / Egypt)
ZONGO Diamilatou (RCB)
BELEM Alimata (Eibar / Spain)
MIDFIGHTERS :
HELBI Mounifatou (Ukerewe Queens SC / Tanzania)
KAFANDO Félicité (Eteincelles)
KABRÉ Naomie Adèle (Liaoning FC / China)
GOUNGOUNGA Elodie (USFA)
CONGO Adama (Dux Logroño / Spain)
OUBA Delwende Judicael (Eteincelles)
ZONGO Gloria Léticia (Eteincelles)
FORWARDS :
COMPAORÉ Mouniratou (Al Yarmouk / Saudi Arabia)
SAWADOGO Balkissa (Al Yarmouk / Saudi Arabia)
GUIRA Déborah (Eteincelles)
SAWADOGO Rasamata (Hakkarigucu KF / Turkey)
TARNAGDA Faridatou (Eteincelles)
BEREMWODOU Leslie (USFA)
KOUANDA Salamata (USFA)