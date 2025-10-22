ES ES FR FR
2026 Women's AFCON Qualifiers : Burkina Faso's roster for the match against Togo

The list of Burkina Faso players to face Togo.
Football news
Essohana Lemou Essohana Lemou Dailysports's expert
2026 Women's AFCON Qualifiers : Burkina Faso's roster for the match against Togo sidwaya.info/sport/wp-content

The Burkina Faso women's team is preparing to take on Togo in the first leg of the final round of qualifying for the 2025 Women's AFCON. A few hours before this fateful match, the Burkinabe team's coach, Pascal Sawadogo, announced the list of selected players.

GOALKEEPERS :

DABILGOU Nina Yadi (ASEC Mimosa / Ivory Coast)

OUATTARA Mariam (AS Douanes)

OUEDRAOGO Faoziatou (Eteincelles)

DEFENDERS :

MILLOGO Kie Aïcha Charlotte (USFA)

SAM Safiatou (Eteincelles)

TRAORÉ Numpoa Madina Ann-Fabiola (Hilial Athletic / Nador, Morocco)

NAKO Wendé Konté Assanatou (USFA)

SOULIER Eden Vanice Wenaelle Paulyne

SOW Dielawalea Stéphanie (USFA)

ZIDA Stéphanie (ZED / Egypt)

ZONGO Diamilatou (RCB)

BELEM Alimata (Eibar / Spain)

MIDFIGHTERS :

HELBI Mounifatou (Ukerewe Queens SC / Tanzania)

KAFANDO Félicité (Eteincelles)

KABRÉ Naomie Adèle (Liaoning FC / China)

GOUNGOUNGA Elodie (USFA)

CONGO Adama (Dux Logroño / Spain)

OUBA Delwende Judicael (Eteincelles)

ZONGO Gloria Léticia (Eteincelles)

FORWARDS :

COMPAORÉ Mouniratou (Al Yarmouk / Saudi Arabia)

SAWADOGO Balkissa (Al Yarmouk / Saudi Arabia)

GUIRA Déborah (Eteincelles)

SAWADOGO Rasamata (Hakkarigucu KF / Turkey)

TARNAGDA Faridatou (Eteincelles)

BEREMWODOU Leslie (USFA)

KOUANDA Salamata (USFA)

