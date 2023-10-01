Прогноз на матч Кайзер Чифс — Кейптаун Сити 3 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.84 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В Йоханнесбурге на FNB Стэдиуме Кайзер Чифс примет Кейптаун Сити. Матч пройдет в рамках девятого тура Премьер Лиги Южной Африки. Начало встречи запланировано на 19:30 по среднеевропейскому времени.

Кайзер Чифс

Кайзер Чифс — один из самых популярных клубов в Южно-Африканской Республике. Команда имеет в своем активе множество трофеев. Кайзер Чифс является двенадцатикратным чемпионом страны и пятикратным обладателем Кубка ЮАРа. Последние значимые успехи датированы 2013 годом. После этого «вожди» иногда заглядывают в тройку призеров, но никаких титулов не выигрывали.

В нынешнем сезоне Кайзер Чифс после восьми туров имеет в своем активе 11 очков и занимает шестую строчку в Премьер Лиге. Особых претензий на высокие места не наблюдается.

Кейптаун Сити

Команда основана в 60-х годах прошлого века, а затем реформирована в 2016-м. С тех пор клуб выступает в Премьер Лиге. Несколько лет лучшим показателем было третье место, которое удалось занять в дебютном сезоне. А в сезоне 2021/2022 команда сумела завоевать серебрянные медали. Мамелоди Сандаунз уже долгое время вне конкуренции, поэтому за чемпионство бороться почти нереально.

Новый сезон Кейптаун Сити начал хорошо. Две победы в стартовых турах вселяли надежду. А потом пошла полоса неудач. Четыре поражения подряд, а затем ничья откинули команду вниз по турнирной лестнице. В предыдущем матче Сити немного поправил положение — в дерби Кейптауна обыграли Сперз. 10 очков после 8 сыгранных матчей позволяют находиться на 9-м месте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Кайзер Чифс не проигрывает дома уже пять матчей кряду.

Кейптаун Сити побеждал в гостях еще два месяца назад.

В очных встречах наблюдается равенство. А последние три матча в Йоханнесбурге выиграли гости из Кейптауна.

Прогноз

Небольшим фаворитом букмекеры считают хозяев. Но на мой взляд интереснее будет ставка Тотал Больше 2.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram