"Ювентус" останется без тренера

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свою должность.

Как сообщил журналист Маурицио Писточио, туринский клуб уже ведет поиски нового тренера.

Напомним, что соглашение 55-летнего специалиста с "Ювентусом" согласовано до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне под его руководством команда заняла седьмое место в Серии А и сыграет в Лиге конференций - 2023/2024.