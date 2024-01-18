ПСЖ закрыл сделку по бразильскому вундеркинду Коринтианса

ПСЖ закрыл сделку по покупке талантливого полузащитника Коринтианса Габриэля Москардо, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Президент бразильского клуба Аугусто Мело подтвердил, что хавбек может считаться новым игроком ПСЖ. В самое ближайшее время о трансфере объявят официально.

Ранее 18-летний игрок опровергал свой переход в Париж, заявив, что он не планирует покидать Коринтианс в январе.

Также сообщалось, что ПСЖ может оставить бразильского футболиста в аренде в нынешнем клубе до июня или декабря 2024 года после покупки.

В общей сложности молодой опорный полузащитник сыграл 25 матчей за взрослую команду Коринтианса, записав на свой счет по одному голу и результативной передаче.

ПСЖ единолично лидирует во французской Лиге 1. Ранее мы сообщали, что парижский клуб готов пойти на все, чтобы удержать Киллиана Мбаппе в своем составе и хочет предложить ему космическую зарплату.