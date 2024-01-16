ПСЖ готов предложить Мбаппе космическую зарплату и перебить предложение Реала

ПСЖ готов пойти на все, чтобы удержать Киллиана Мбаппе в своем составе и отбиться от намерений Реала увести игрока.

По сообщению французского портала RMC Sport, ПСЖ может перебить финансовые условия вингеру «сливочных» в более чем три раза. Реал предлагает 30 миллионов евро как годовую зарплату, но зато с большими бонусами.

ПСЖ ж может заплатить Мбаппе космические 100 миллионов евро в год. Считается, что такие деньги Киллиану не сможет предложить ни один клуб в мире.

Нападающий в нынешнем сезоне провел 25 матчей за ПСЖ, в которых отметился 26 голами и четырьмя ассистами. Он может покинуть парижский клуб уже этим летом, как свободный агент, а ныне он может подписать предварительное соглашение с любым клубом.

Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переговоры о первом профессиональном контракте с клубом ведет младший брат Киллиана Итан.