ПСЖ готов предложить Мбаппе космическую зарплату и перебить предложение Реала
ПСЖ готов пойти на все, чтобы удержать Киллиана Мбаппе в своем составе и отбиться от намерений Реала увести игрока.
По сообщению французского портала RMC Sport, ПСЖ может перебить финансовые условия вингеру «сливочных» в более чем три раза. Реал предлагает 30 миллионов евро как годовую зарплату, но зато с большими бонусами.
ПСЖ ж может заплатить Мбаппе космические 100 миллионов евро в год. Считается, что такие деньги Киллиану не сможет предложить ни один клуб в мире.
Нападающий в нынешнем сезоне провел 25 матчей за ПСЖ, в которых отметился 26 голами и четырьмя ассистами. Он может покинуть парижский клуб уже этим летом, как свободный агент, а ныне он может подписать предварительное соглашение с любым клубом.
Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что переговоры о первом профессиональном контракте с клубом ведет младший брат Киллиана Итан.