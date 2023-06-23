"Ньюкасл" может купить двух звезд из Серии А

“Ньюкасл” проявляет интерес к защитнику “Милана” Тео Эрнандесу и форварду “Ювентуса” Федерико Кьезе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, нападающий может обойтись в 60 миллионов евро. Что касается защитника, то он оценивается в 80 миллионов евро. При этом обоими игроками интересуются и другие клубы английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрнандес провел за “Милан” 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. 25-летний Кьеза забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 33 матчах за “Ювентус”.