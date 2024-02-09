Мбаппе рассматривал возможность перехода в Ливерпуль, но из-за одной детали этого не случится

Несмотря на завышенные финансовые требования, вингер ПСЖ Киллан Мбаппе также рассматривает варианты будущего трудоустройства и со спортивной точки зрения.

Так, по сообщению CaughtOffside, 25-летний вингер всерьёз рассматривал переход в Ливерпуль, так как ему была бы интересна работа с Юргеном Клоппом и, как считается, немец сделал бы Мбаппе лучше.

Но, даже теоретический трансфер в стан «скаузеров» теперь невозможен, так как с уходом Клоппа этого аргумента больше нет. Ныне это не является серьёзной проблемой, так как мерсисайдцы уже имеют в своих рядах серьезных бомбардиров.

Переход в другую команду, скорее всего, в Реал Мадрид, кажется более правдоподобным сценарием. Только время покажет, куда приведут Мбаппе его таланты (и астрономические запросы).