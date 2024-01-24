Известный аргентинский тренер вернулся в испанскую Ла Лигу

Испанский Кадис объявил о назначении Маурисио Пеллегрино на пост главного тренера.

Аргентинский специалист занял вакантную должность, сменив на посту Серхио Гонсалеса, который был уволен на прошлой неделе.

52-летний Пеллегрино известен по работе с Валенсией, Леганесом, Алавесом, Саутгемптоном, а также Индепендьете и Эстудьянтесом на родине. Кроме того, аргентинец был помощником Рафаэля Бенитеса в Ливерпуле и Жозе Моуриньо в Интере.

Пеллегрино принял Кадис в разобранном состоянии. Команда демонстрировала неубедительные результаты в текущем сезоне и рискует покинуть Ла Лигу. Желто-синие выиграли только два матча в чемпионате после 21 тура. А последний раз побеждали еще в сентябре.

Кадис занимает третью с конца строчку в таблице испанского чемпионата с 15 очками в активе. 28 января команда сыграет против Атлетика из Бильбао в Ла Лиге.