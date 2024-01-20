Клуб Ла Лиги отправил в отставку главного тренера

Испанский Кадис отправил в отставку главного тренера Серхио Гонсалеса.

Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Вместе с тренером Кадис покидает и весь его штаб. Клуб уже работает над поиском замены испанскому специалисту.

Гонсалес возглавлял Кадис с 2022 года. Под его руководством команда сыграла 82 матча и дважды сохраняла прописку в элитном испанском дивизионе.

47-летний специалист также известен по работе с Эспаньолом, Реалом Вальядолид и сборной Каталонии.

В нынешнем сезоне под руководством Гонсалеса Кадис демонстрировал неубедительные результаты и рискует покинуть Ла Лигу. Команды выиграла только два матча в чемпионате после 21 тура. А последний раз побеждала и вовсе в сентябре.

Желто-синие располагаются на 18-й строчке в таблице чемпионата Испании. В их активе 15 очков, что на одно меньше чем у Севильи, идущей в спасительной зоне.