"Аталанта" собирается продать полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко, сообщает Tutto Atalanta.

По сведениям источника, главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на украинского футболиста. Таким образом, он будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне 27-летний Коваленко выступал за “Специю” на правах аренды, провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал один голевой пас. Его контракт с “Аталантой” действует до лета 2025 года.