Прогноз на матч Полокване — Суперспорт Юнайтед 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.68 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 11-го тура южноафриканской Премьер Лиги состоится матч между Полокване и Суперспортом. Встреча пройдет на Питербург Стэдиум в среду, 8 ноября. Начало игры запланировано на 18:30 по центральноевропейскому времени.

Полокване

Эта команда находится в верхней части турнирной таблицы. Полокване Сити провел десять матчей, четыре из которых выиграл, три раза сыграл вничью и три раза проиграл. Стоит отметить небольшое количество забитых и пропущенных мячей. Разница голов всего 9:8 за десять сыгранных поединков.

Сейчас Полокване Сити идет на пятой строчке турнирной таблицы и отстатет от лидера пока на девять баллов.

Суперспорт Юнайтед

После девяти сыгранных туров Суперспорт Юнайтед идет на второй строчке турнирной таблицы и отстает от лидирующего Мамелоди Сандаунс на два очка, но у лидера еще есть две игры в запасе.

В любом случае, даже место в первой тройке турнирной таблице будет успехом для Суперспорт Юнайтед.

В десяти матчах нового сезона они семь раз победили, один раз сыграли вничью и два раза проиграли. В целом Суперспорт Юнайтед в последних матчах показывает результативный футбол и эта игра не станет исключением.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Полокване на своем поле забил лишь один гол в четырех предыдущих поединках.

Суперспорт победил в двух последних гостевых матчах.

В последних 10-ти очных встречах команд на поле Полокване лишь дважды не сыграла ставка «обе забьют».

Прогноз

Букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. Думаю, что Суперспорт будет иметь больше шансов на победу, однако ставить буду на Тотал Больше 2.

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