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Прогноз на матч Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Пеликанс 7 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс прогноз
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
НБА Вчера, 20:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс
Денвер , Ball Arena
Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс
Прогноз на матч Тотал больше 225
Коэф.: 1.73
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится матч между Денвером и Нью-Орлеаном. Встреча пройдет на Ball Arena в Денвере в ночь на 7 ноября. Начало игры запланировано на 03:00 по центральноевропейскому времени.

Денвер Наггетс

В последние годы Наггетс стабильно выступают в плей-офф и являются действующими чемпионами НБА. В составе выделю двух главных звезд — Николу Йокича и Джамала Мюррея.

Команда сверхуверенно начала новый сезон. Денвер победил Лейкерс, Мемфис, Юту, Оклахому, Даллас и Чикаго в стартовых матчах чемпионата. Из неудач лишь матч против Миннесоты. Йокич набирает по 27 очков в среднем за игру, а также делает почти по 13 подборов, что соответствует уровню топового игрока команды. К слову, Мюррей лучший ассистент команды — отдает по 7 передач за игру. Также стоит отметить, что Денвер лучшая команда лиги по проценту попадания с игры.

Нью-Орлеан Пеликанс

Пеликанс достаточно неплохо начали новый сезон. В стартовых двух матчах победили Мемфис и Нью-Йорк, а затем разгромно уступили грозному Голден Стэйт. После этого поражения Нью-Орлеан снова выиграл две игры. На этот раз Пеликанс оказались сильнее Оклахомы и Детройта. Однако предыдущий матч снова выдался неудачным. Орлеан на своей площадке «сгорел» Атланте — 105:123.

Настоящим лидером команды на старте сезона является Зайом Уильямсон, который набирает в среднем по 22 очка за игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Денвер еще не проигрывал на своей площадке в новом сезоне.
  • У Пеликанс тоже серия без поражений в гостевых матчах этого сезона.
  • В последних 10-ти личных встречах счет 7:3 в пользу Наггетс.

Прогноз

Думаю, игра получится результативной. Денвер, конечно, фаворит, но ставить предлагаю на Тотал Больше 225.

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Прогноз на матч Тотал больше 225
Коэф.: 1.73
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