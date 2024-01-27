Лас-Пальмас – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.77 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди игр Примеры, запланированных на 27 января, стоит обратить внимание на противостояние Лас-Пальмас – Реал Мадрид прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Лас-Пальмас

У Лас-Пальмаса все хорошо, новичок идет на высоком восьмом месте и не должен думать о сохранении прописки в элите, даже до топ-6 всего 4 очка, хотя попадание в еврокубки будет невероятным успехом. В последнем туре команда обыграла в гостях Райо Вальекано со счетом 2:0, упомянутая победа стала второй кряду в Примере. У клуба целых семь кадровых потерь, Коко и Мфулу в сборных, Араухо дисквалифицирован, а другие травмированы.

Реал Мадрид

«Сливочные» в этом сезоне уже успели взять трофей, они выиграли Суперкубок Испании, но после этого вылетели из национального кубка, уступив Атлетико. В чемпионате подопечные Карло Анчелотти пока вторые, их отставание от лидера составляет одно очко, но есть игра в запасе. Скандальным выдался последний матч против Альмерии, когда Реал уступал дома аутсайдеру 0:2, но выиграл 3:2, тогда засчитали гол Винисиуса, хотя было похоже на игру рукой, да и на счет пенальти были споры. Предстоящую встречу пропустят четверо игроков, главная потеря Беллингем, он не сыграет из-за перебора желтых карточек, Алаба, Куртуа и Милитао еще травмированы.

История очных противостояний

Даже без поисков в архивах, очевидно, что Реал владеет большим преимуществом в очных встречах. В первом круге «сливочные» сумели обыграть соперника на своем поле со счетом 2:0.

Лас-Пальмас – Реал Мадрид Прогноз

Гости котируются фаворитами встречи, хотя им не будет просто взять три очка. Лас-Пальмас умеет навязывать борьбу сильнейшим соперникам, это может почувствовать на себе и Реал. От команд мы не ждем зрелищного футбола, ведь хозяева привычно сделают акцент на обороне. Неплохо здесь выглядит вариант со ставкой на тотал меньше 3 голов.

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