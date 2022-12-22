Замешан Левандовски: названа причина отставки главного тренера сборной Польши
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич был отправлен в отставку после звонка нападающего “Барселоны” Роберта Левандовски президенту Польского футбольного союза, сообщает Interia Wydarzenia.
По сведениям источника, Левандовски выразил общее мнение футболистов польской национальной команды о том, что игроки не хотят работать под руководством Михневича. Команде не нравился оборонительный стиль игры Михневича, а также его поведение.
Напомним, что на чемпионате мира-2022 Польша в 1/8 финала проиграла Франции (1:3).
В отборочном турнире чемпионата Европы-2024 сборная Польши сыграет в группе Е вместе со сборными Чехии, Албании, Фарерских островов и Молдовы.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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