Бускетс хочет уйти из "Барселоны" как можно скорее

Хавбек “Барселоны” Серхио Бускетс намерен покинуть испанский клуб в ближайшее время.

Как пишет Diario Sport, в планах испанца перебраться в клуб МЛС уже зимой, чтобы успеть до начала нового сезона.

В то же время наставник каталонского клуба Хави в личной беседе попросил 34-летнего футболиста остаться до конца сезона, так как заменить его пока некем.

Также в клубе рассматривают вариант продления контракта с Бускетсом до декабря 2023 года, чтобы он переехал в МЛС уже перед стартом следующего сезона.