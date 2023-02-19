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"Ювентус" одержал третью подряд победу в Серии А

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на выезде обыграл “Специю” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Мойсе Кина и Анхеля Ди Марии. Для туринского клуба победа стала третьей подряд.

“Ювентус”, набрав 32 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 19 очками осталась на 17-й позиции.

“Специя” – “Ювентус” - 0:2 (0:1)
Голы: Кин, 32 - 0:1, Ди Мария, 66 - 0:2

“Специя”: Дронговски (Маркетти, 25), Амьян, Николау, Ампаду, Реца, Экдаль (Кальдара, 79), Бурабия, Агудело (Нзола, 59), Джаси, Шомуродов, Верде (Мальдини, 79).

“Ювентус”: Перин, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Куадрадо (Де Шильо, 46), Костич (Айлинг, 81), Паредес (Фаджоли, 46), Рабьо, Локателли, Кин (Ди Мария, 56), Влахович (Бонуччи, 90).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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