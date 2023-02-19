В матче 24-го тура чемпионата Франции “Монако” на выезде обыграл “Брест” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы представителя страны террориста Александра Головина и Майрона Боаду. У хозяев отличился Жереми Ле Дуарон.

“Монако”, набрав 50 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Брест” с 20 очками остался на 16-й позиции.

“Брест” – “Монако” - 1:2 (0:1)

Голы: Головин, 39 - 0:1, Боаду, 73 - 0:2, Ле Дуарон, 86 - 1:2

“Брест”: Бизот, Лала, Эрей (Дари, 66), Брассье, Дюверн, Дель Кастийо (Фадига, 78), Белькебла (Маньетти, 61), Ле-Мелу, Камара (Дембеле, 78), Элис (Арконт, 61), Ле Дуарон.

“Монако”: Нюбель, Матсима (Якобс, 83), Сарр, Дисаси, Кайо Энрике, Головин, Фофана, Матазо, Бен-Сегир (Боаду, 67), Диатта, Бен-Йеддер (Эмболо, 67).

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