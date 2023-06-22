"Ювентус" может купить основного полузащитника "Арсенала"

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Арсенала” и сборной Ганы Томасу Парти, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб может заплатить за футболиста 18-20 миллионов евро. В составе “Юве” африканец может заменить французского полузащитника Адриена Рабьо, который отказывается продлевать контракт, истекающий 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Парти провел за “Арсенал” 40 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.