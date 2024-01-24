"Возможно, Фьюри сбитый летчик". Хирн высказал смелое предположение о форме "Цыганского короля"

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, высказался о качествах будущего соперника своего подопечного, экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Также промоутер высказался о Тайсоне Фьюри в контексте их недавнего боя.

Напомним, Фьюри победил Нганнураздельным решением судей в октябре. Сообщалось, что британец получил два рассечения в бою с экс-чемпионом UFC.

«Нганну уложил Фьюри и это придало ему авторитет. Чего мы не знаем, так это… был ли это единичный случай? Но мы понимаем, что уверенность, которую он приобрел после этого боя, подтолкнет его к успеху в следующем поединке. Но мы видели его сейчас, и у тренера Джошуа Бена Дэвисона есть 10 раундов, чтобы придумать план на бой. Может быть, Фьюри сбитый летчик? Мы узнаем это 17 февраля. Это сложно представить, вступая в бой и не имея понятия, что собирается делать другой боец. Вы должны понять это с первого гонга. Насколько сильный панчер Нганну? Люди говорят нам, что он чудовищный панчер, но сохранит ли Фьюри подбородок целым? Нам придется выяснить это", - сказал Хирн The Mirror.

Чемпионский поединок между Фьюри и Александром Усиком пройдет в Эр-Рияде 17 февраля. На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO супертяжелого веса, которыми владеет украинец, а также пояс WBC, принадлежащий британскому боксеру.

Нганну проведет бой против Джошуа 8 марта. В их контракте не прописан пункт о реванше.

Ранее председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии Принц Турки Аль-Шейх заявил, что хочет организовать бой между победителями вышеупомянутых поединков.