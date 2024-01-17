Будет большой бой. Стало известно, с кем может сразиться победитель поединка Фьюри - Усик

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что победитель противостояния за титул чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри - Александр Усик может провести бой против победителя файта Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну.

Подтвердил эту информацию и Принц Турки Аль-Шейх, председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, который занимается организацией больших боев в этой стране.

"Вы увидите, что результат боя между Фьюри и Усиком будет связан с результатом боя Джошуа и Нганну. Это наша идея организовать поединок между победителями», - сказал Турки Аль-Шейх.

Поединок Фьюри - Усик пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), 17 февраля. На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO супертяжелого веса, которыми владеет украинец, а также пояс WBC, принадлежащий британскому боксеру.

Джошуа и Нганну проведут свой бой 8 марта. В их контракте не прописан пункт о реванше.