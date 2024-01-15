Подтверждено. Назвали дату проведения поединка между Джошуа и Нганну

Названа дата поединка между боксером супертяжелого веса Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

На первой пресс-конференции сообщили, что поединок пройдет 8 марта 2024 года.

По информации инсайдера Майка Бона, бой мог состояться в субботу, 9 марта, однако эту дату изменили. Причиной этому является желание развести этот поединок с вечером UFC 299. Тогда пройдет поединок Шона О'Мэлли и Марлона Вэры, также в тот вечер встретятся Дастин Порье и Бенуа Сент-Дени.

В октябре Нганну дрался против Тайсона Фьюри. Франко-камерунец уступил раздельным решением судей, несмотря на то, что отправил британца в нокдаун в третьем раунде. Джошуа свой последний бой провел в предыдущем месяце против шведа Отто Валина. В пятом раунде Джошуа победил техническим нокаутом.