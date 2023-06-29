В “Арсенале" прокомментировал подписание звезды "Челси"

В “Арсенале" прокомментировал подписание вингера Кая Хаверца из “Челси”.

Как заявил спортивный директор лондонского клуба Эду Гаспар, немецкий форвард будет очень полезен для его команды.

"Мы рады завершить трансфер Хаверца. Клуб проделал большую работу для осуществления этой сделки. Он принесет в команду универсальность и отличные атакующие качества. Это важный шаг для укрепления нашей молодежной основы. Мы с нетерпением ждем начала работы с ним", - сказал он.

В прошлом сезоне Хаверц провел 35 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну голевую передачу.