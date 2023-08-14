Украинец Малиновский получил предложение от еще одного итальянского клуба

“Дженоа” из Генуи проявляет интерес к полузащитнику “Марселя” и сборной Франции Руслану Малиновскому, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Дженоа” уже начал переговоры с представителями украинца и марсельского клуба. Ранее сообщалось, что Малиновский также входит в сферу интересов итальянского “Торино” и турецкого “Бешикташа”.

Ранее сообщалось, что руководство “Марселя” решило продать игрока, так как тренерский штаб недоволен его игровой формой.

30-летний Малиновский выступает за “Марсель” с января 2023 года. Он перешел в клуб из Марселя из итальянской “Аталанты” на правах аренды. Спустя полгода французский клуб выкупил трансфер украинца. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Всего он провел за французов 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее Малиновский также играл за “Шахтер”, “Севастополь”, “Зарю” и “Генк”.

Малиновский с 2015 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 55 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач, а также получил 12 желтых карточек.