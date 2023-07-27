У известного футболиста "Боруссии" Менхенгладбах обнаружена злокачественная опухоль

Пресс-служба менхенгладбахской “Боруссии" на официальном сайте сообщила о тяжелой болезни австрийского защитника Штефана Лайнера.

Медицинский штаб немецкого клуба диагностировал у футболиста злокачественную опухоль лимфому. Болезнь обнаружена на ранней стадии и благодаря этому прогнозы врачей оцениваются как позитивные. Есть шансы, что после завершения лечения австриец сможет вернуться в профессиональный футбол.

30-летний Лайнер выступает за менхенгладбахскую “Боруссию” лета 2019 года. Он перешел в немецкий клуб из “Ред Булл Зальцбург”. Сумма трансфера составила 12,5 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Менхенгладбаха 125 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за “Аниф”, “Грёдиг”, “Лиферинг” и “Рид”.

Лайнер с 2017 года играет за сборную Австрию. Всего он провел за австрийскую национальную команду 38 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач, а также получил семь желтых карточек.