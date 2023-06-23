"Тоттенхэм" хочет купить защитника сборной Бразилии

Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к защитнику туринского “Ювентуса” и сборной Бразилии Бремеру, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом 26-летний бразилец входит в сферу интересов еще нескольких клубов Премьер-лиги.

Бремер перешел в “Ювентус” летом 2022 года из “Торино”. Сумма трансфера составила 41 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел за “Юве” 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.