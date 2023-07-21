"Торино" хочет купить таланта киевского "Динамо"

Итальянский клуб “Торино” из города Турин проявляет интерес к полузащитнику киевского “Динамо” Владимира Бражко, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянцы предлагали за футболиста четыре миллиона еврл. Данная сумма могла увеличиться за счет бонусов. Кроме того, “Торино” был готов включить в сделку процент от будущей продажи игрока. Впрочем, руководство украинского клуба отказалось продавать Бражко за такую сумму.

“Предложение «Торино» унизительное. Владимир Бражко – один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу ”Динамо". Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!" - сказал президент “Динамо” Игорь Суркис.

21-летний Бражко является воспитанником “Динамо”. За главную команду киевского клуба он не провел ни одного матча. В прошлом сезоне хавбек выступал за луганскую “Зарю” на правах аренды, провел за клуб 29 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с “Динамо” действует до лета 2025 года.