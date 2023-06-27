Топ-клубы Европы нацелились на американского хавбека

Хавбек "Валенсии" и сборной США Юнус Муса может перебраться в другой европейский чемпионат.

Как пишет источник, молодой талант находится на радарах двух европейских топ-клубов. В частности, в его услугах заинтересованы "Челси" и "Милан".

Руководство "летучих мышей" не против трансфера, но готово отпустить Мусу за сумму порядка 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Муса сыграл в 36 матчах, забив два гола.

Его контракт действует до середины 2026 года.