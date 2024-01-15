The Best FIFA Football Awards 2023. Все победители и результаты
Пятнадцатого января ФИФА в Лондоне провела специальную церемонию, посвященную определению лучших в 2023 году.
На гала-вечере ФИФА объявила лучших тренеров в мужском и женском футболе, лучших вратарем в мужском и женском футболе, лучшие символические сборные в мужском и женском футболе, лучших футболиста и футболистку, а также награды за лучший гол, фейр-плей и лучшим болельщикам.
Отметим, что главную награду - Лучший игрок года среди мужчин - завоевал аргентинский нападающий Лионель Месси. Он только по дополнительным показателям обошел Эрлинга Холанда.
Ниже мы публикуем полные церемонии.
- Лучший тренер ФИФА среди мужчин: Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Лучший тренер ФИФА среди женщин: Сарина Вигман (женская сборная Англии)
- Лучший вратарь ФИФА среди женщин: Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед/Англия)
- Лучший вратарь ФИФА среди мужчин: Эдерсон (Манчестер Сити/Бразилия)
- Награда фейр-плей: мужская сборная Бразилии
- Премия Пушкаша за лучший гол: Гильерме Мадруга (Ботафого) - ВИДЕО
- Награда болельщикам: Уго Даниэль Инигес (Колон)
- Лучший игрок ФИФА среди мужчин: Лионель Месси (Интер Майами/Аргентина)
- Лучший игрок ФИФА среди женщин: Айтана Бонмати (Барселона/Испания)
Символическая сборная года среди мужчин:
Тибо Куртуа
Рубен Диаш, Джон Стоунс, Кайл Уокер
Джуд Беллингем, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва
Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лионель Месси.
Символическая сборная года среди женщин:
Вратарь: Мэри Эрпс
Защита: Ольга Кармона, Люси Бронз, Алекс Гринвуд
Полузащита: Кира Уолш, Алессия Руссо, Лорен Джеймс, Элла Тун, Айтана Бонмати
Нападение: Алекс Морган, Сэм Керр