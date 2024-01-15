The Best FIFA Football Awards 2023. Все победители и результаты

Пятнадцатого января ФИФА в Лондоне провела специальную церемонию, посвященную определению лучших в 2023 году.

На гала-вечере ФИФА объявила лучших тренеров в мужском и женском футболе, лучших вратарем в мужском и женском футболе, лучшие символические сборные в мужском и женском футболе, лучших футболиста и футболистку, а также награды за лучший гол, фейр-плей и лучшим болельщикам.

Отметим, что главную награду - Лучший игрок года среди мужчин - завоевал аргентинский нападающий Лионель Месси. Он только по дополнительным показателям обошел Эрлинга Холанда.

Ниже мы публикуем полные церемонии.

Символическая сборная года среди мужчин:

Тибо Куртуа

Рубен Диаш, Джон Стоунс, Кайл Уокер

Джуд Беллингем, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва

Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лионель Месси.

Символическая сборная года среди женщин:

Вратарь: Мэри Эрпс

Защита: Ольга Кармона, Люси Бронз, Алекс Гринвуд

Полузащита: Кира Уолш, Алессия Руссо, Лорен Джеймс, Элла Тун, Айтана Бонмати

Нападение: Алекс Морган, Сэм Керр