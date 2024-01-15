Голкипера Манчестер Сити признали лучшим в 2023 году по версии The Best FIFA

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон стал лучшим в 2023 году по версии The Best FIFA.

Бразильский вратарь помог своему клубу выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.

В июне 2017 года Мораес подписал 6-летний контракт с клубом Манчестер Сити. Сумма трансфера составила 34,9 млн фунтов стерлингов, что сделало его на тот момент самым дорогим вратарем в истории футбола. В составе манчестерской команды сразу же стал основным вратарем, потеснив чилийца Клаудио Браво, который с приходом Эдерсона начал появляться на поле по большей части лишь в играх внутренних кубковых соревнований.

Напомним, что уже назвали имя лучшего тренера у мужчин и лучшей сборной 2023 года.