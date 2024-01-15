Назвали сборную FIFA The Best в 2023 году

В понедельник, 15 января, в Лондоне проходит вручение награды FIFA The Best.

Одной из номинаций стала лучшая сборная в 2023 году. Туда вошли игроки из разных клубов - из Реала, из ПСЖ, из Интер Майами и больше всего из Манчестер Сити. Расположены они по схеме 3-3-4:

Голкипер - Тибо Куртуа

Защитники - Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рубен Диаш

Полузащитники - Бернардо Силва, Кевин де Брюйне, Джуд Беллингем

Нападающие - Лионель Меси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Винисиус Джуниор

Напомним, что уже назвали лучшего тренера года.