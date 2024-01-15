FIFA The Best. Гвардиолу признали лучшим тренером 2023 года

Главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу признали лучшим тренером в 2023 году по версии FIFA The Best.

В этом году испанский специалист выиграл с Манчестер Сити Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏



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Напомним, что 1 февраля 2016 года Манчестер Сити подписал с Гвардиолой трехлетний контракт, а работу Пеп начал с сезона 2016-2017. Манчестер Сити проиграл первый предсезонный матч Баварии. 13 августа 2016 года Манчестер Сити выиграл свой первый матч сезона Премьер-лиги 2016-17 против Сандерленда