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FIFA The Best. Гвардиолу признали лучшим тренером 2023 года

Новости футбола Вчера, 14:42
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
FIFA The Best. Гвардиолу признали лучшим тренером 2023 года FIFA The Best. Гвардиолу признали лучшим тренером 2023 года

Главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу признали лучшим тренером в 2023 году по версии FIFA The Best.

В этом году испанский специалист выиграл с Манчестер Сити Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.

Напомним, что 1 февраля 2016 года Манчестер Сити подписал с Гвардиолой трехлетний контракт, а работу Пеп начал с сезона 2016-2017. Манчестер Сити проиграл первый предсезонный матч Баварии. 13 августа 2016 года Манчестер Сити выиграл свой первый матч сезона Премьер-лиги 2016-17 против Сандерленда

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