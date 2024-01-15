FIFA The Best. Лионель Месси лучший игрок 2023 года

В понедельник, 15 января, в Лондоне состоялась церемония вручения премии FIFA The Best. Лучшим футболистом 2023 года стал нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Для него это уже третья награда в карьере.

🚨🏆 OFFICIAL: Leo Messi wins The Best FIFA Men’s Player 2023.



ℹ️ Messi, as well as the other two finalists Haaland and Mbappé, is not present at the ceremony. pic.twitter.com/xV6kiERhtH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024

Напомним, что 15 июля 2023 года Лионель Месси официально представлен как футболист клуба Интер Майами. Аргентинец перешел в Интер Майами на правах свободного агента, контракт с клубом рассчитан на два сезона, до лета 2025 года. Лионель помог своей команде выиграть первый титул в истории, они обыграли в финале Кубка Лиги Нэшвилл в серии пенальти.

Также, 30 октября 2023 года Лионель Месси в восьмой раз получил награду лучшему футболисту мира - Золотой мяч от журнала France Football.