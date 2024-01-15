ВИДЕО. ФИФА объявила победителя премии Пушкаша за лучший гол года

Лучшим автором гола по версии The Best FIFA стал бразильский футболист Гильерме Мадруга из Ботафого.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Guilherme Madruga has won the Puskas award for 2023. 🌟🇧🇷 pic.twitter.com/i4Szx1KWuB — Football Tweet ⚽️ (@Football__Tweet) January 15, 2024

Guilherme Madruga, winner of the FIFA Puskas Award! 💫#TheBest pic.twitter.com/pOOEb1m3HW — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

Напомним, что FIFA Puskás Award - футбольная награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана венгерской Золотой команды 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии.