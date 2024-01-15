Айтана Бонмати выиграла награду FIFA The Best

Футболистка сборной Испании и Барселоны Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой по версии FIFA The Best.

Вместе с "Барселоной" она выиграла чемпионат Испании, кубок Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, в 2023 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Испании. Это впервые в истории Испания одержала победу на женском чемпионате мира.

Aitana Bonmatí is The Best Women’s Player 🌟



She won it 𝐀𝐋𝐋 in 2023:



▪️ World Cup

▪️ World Cup Golden Ball

▪️ Champions League

▪️ Liga F

▪️ Spanish Super Cup

▪️ Ballon d’Or

▪️ UEFA Player of the Year

▪️ The Best Player pic.twitter.com/9c13JSaNhJ — B/R Football (@brfootball) January 15, 2024

Также, напомним вам, что лучшим тренер ФИФА среди женщин стала Сарина Вигман, которая возглавляет женскую сборную Англии. А лучшим вратарем ФИФА среди женщин признали Мэри Эрпс из Манчестер Юнайтед и сборной Англии.

Бонмати играет в Барселоне с 2012 года, шесть лет развиваясь через академию "Ла Масия". Ее перевели в первую команду Барселоны перед сезоном 2016/17 и она регулярно участвовала в матчах основного состава в сезоне 2018/19. В 2019 году она вышла в стартовом составе в первом финале Лиги чемпионов в истории "Барселоны", а позже в том же году впервые была признана каталонской футболисткой года.