Айтана Бонмати выиграла награду FIFA The Best
Футболистка сборной Испании и Барселоны Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой по версии FIFA The Best.
Вместе с "Барселоной" она выиграла чемпионат Испании, кубок Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, в 2023 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Испании. Это впервые в истории Испания одержала победу на женском чемпионате мира.
Также, напомним вам, что лучшим тренер ФИФА среди женщин стала Сарина Вигман, которая возглавляет женскую сборную Англии. А лучшим вратарем ФИФА среди женщин признали Мэри Эрпс из Манчестер Юнайтед и сборной Англии.
Бонмати играет в Барселоне с 2012 года, шесть лет развиваясь через академию "Ла Масия". Ее перевели в первую команду Барселоны перед сезоном 2016/17 и она регулярно участвовала в матчах основного состава в сезоне 2018/19. В 2019 году она вышла в стартовом составе в первом финале Лиги чемпионов в истории "Барселоны", а позже в том же году впервые была признана каталонской футболисткой года.