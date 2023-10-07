Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 10:10
ФОТО: Fran Santiago
7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами Кадис и Жирона. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.
Единственный гол на 59-й минуте забил Алеиш Гарсия.
На 10-й минуте игры Дарвин Мачис получил прямую красную карточку.
Для Жироны эта победа стала 7-й в 9 матчах чемпионата Испании 2023/24.
Сейчас жиронцы занимают первое место в таблице Ла Лиги. У команды 22 очка после 9 туров. У ближайших преследователей Реала и Барселоны по 21 и 20 пункту соответственно.
Ла Лига. 9-й тур. 7 октября
Кадис - Жирона - 0:1
Гол: Алеиш Гарсия, 59
Удаление: Мачис, 10
Турнирная таблица
Standings provided by Sofascore
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
Новости футбола Вчера, 14:12 Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Новости футбола Вчера, 13:04 Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу со счета 2:0 в Саудовской Аравии, гол Роналду отменили
Новости футбола 05 окт 2023, 17:56 Уверенная победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз
Новости футбола 05 окт 2023, 15:37 Чайки вырвали ничью во Франции. Оценки игроков за матч Лиги Европы Марсель – Брайтон
Новости футбола 05 окт 2023, 14:40 Лига Европы, группа B. Брайтон совершил камбек против Марселя, Аякс упустил победу над АЕКом
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:20 Ювентус может расторгнуть контракт с Погба Новости футбола Сегодня, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 09:40 Стала известна заявка сборной Франции на матчи против Нидерландов и Шотландии Новости футбола Сегодня, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:09 Гвардиола: «Матч с Арсеналом не является ключевым» Новости футбола Сегодня, 08:55 Ливерпуль заинтересован в игроке Баера Новости футбола Сегодня, 08:31 Проблемы с лидерством в ПСЖ вызывают сомнения Новости футбола Сегодня, 08:03 Неймар и его девушка объявили о появление первенца Новости футбола Сегодня, 07:27 Месси вернется в Испанию? Барселона интригует фанатов фотографиями Новости футбола Сегодня, 07:08 Бернли - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус — Торино 7 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 7 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Милан 7 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Монца — Салернитана 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Лацио — Аталанта 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года