Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами Кадис и Жирона. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Единственный гол на 59-й минуте забил Алеиш Гарсия.

На 10-й минуте игры Дарвин Мачис получил прямую красную карточку.

Для Жироны эта победа стала 7-й в 9 матчах чемпионата Испании 2023/24.

Сейчас жиронцы занимают первое место в таблице Ла Лиги. У команды 22 очка после 9 туров. У ближайших преследователей Реала и Барселоны по 21 и 20 пункту соответственно.

Ла Лига. 9-й тур. 7 октября

Кадис - Жирона - 0:1

Гол: Алеиш Гарсия, 59

Удаление: Мачис, 10

Турнирная таблица