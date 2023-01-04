"Севилья" одержала разгромную победу в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании “Севилья” на выезде разгромила “Линарес Депортиво” со счетом 5:0.

Победу гостям принесли хет-трик Юссефа Эн-Несири, гол Эрика Ламелы, а также автогол Лусиано Скуадроне.

“Линарес Депортиво” – “Севилья” - 0:5 (0:2)

Голы: Эн-Несири, 37 - 0:1, Эн-Несири, 40 - 0:2, Скуадроне, 57 (автогол) - 0:3, Ламела, 69 - 0:4, Эн-Несири, 74 - 0:5

“Севилья”: Дмитрович, Монтьель, Гудель, Ньянзу, Акунья, Ракитич (Фернандо, 73), Оливер Торрес, Жордан, Ламела (Карлос Альварес, 78), Сусо (Навас, 62), Эн-Несири (Начо Кинтана, 78).

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