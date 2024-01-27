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Сборная Алжира, после сенсационного вылета с КАН, пригласила Зинедина Зидана возглавить сборную

Новости футбола Сегодня, 02:12
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Сборная Алжира, после сенсационного вылета с КАН, пригласила Зинедина Зидана возглавить сборную Сборная Алжира, после сенсационного вылета с КАН, пригласила Зинедина Зидана возглавить сборную

Огромной сенсацией группового этапа Кубка африканских наций 2023 стал вылет Алжира. Сборная заняла последнее место в группе, при чем в последнем матче потерпела поражение от Мавритании (0:1). После всего этого, тренер Джамель Бельмади лишился работы.

Ранее была информация, что национальную команду может возглавить Эрве Ренар, но как сообщает L'Equipe, сборная Алжира решила сделать более громкое предложение и пригласила в команду французскую легенду Зинедина Зидана. По сообщениям источника, экс-тренер мадридского Реала отклонил предложение.

Зидан остался без работы с тех пор, как ушел из Реал Мадрида в 2021 году. В источнике говорится о том, что он был польщен предложением Алжира, тем более что он алжирского происхождения. Однако L'Equipe утверждает, что он отклонил предложения из Бразилии и США и все еще добивается места в сборной Франции.

Хотя Алжир, который был одним из фаворитов турнира, выбыл из Кубка африканских наций, соревнование продлится до 11 февраля. Что касается Зидана, он, скорее всего, будет ждать следующего предложения, которое появится на его пути. У тренера сборной Франции Дидье Дешама есть контракт до 2026 года, и еще неизвестно, будет ли Зидан ждать до того времени.

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