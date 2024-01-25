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Сборную Алжира может возглавить двухкратный победитель Кубка африканских наций

Новости футбола Сегодня, 08:01
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Сборную Алжира может возглавить двухкратный победитель Кубка африканских наций Сборную Алжира может возглавить двухкратный победитель Кубка африканских наций

Алжирская футбольная федерация 24 января отправила в отставку главного тренера национальной сборной Джамеля Бельмади, но уже известно, кого рассматривают в его преемники.

Как сообщает RMC Sport, им может стать французский специалист Эрве Ренар, который очень хорошо знаком с африканским футболом.

55-летний тренер является двухразовым победителем Кубка африканских наций (со сборной Замбии в 2012 году и сборной Кот-д’Ивуара в 2015 году), так же он работал со сборными Марокко, Анголы.

В Алжире он уже работал, возглавляя в 2011 году клуб УМС Алжир.

Ныне специалист является наставником женской сборной Франции. Его контракт рассчитан до конца Олимпийских игр 2024 года и, как ожидается, Ренар не намерен продлевать трудовое соглашение.

На нынешнем Кубке африканских наций сборная Алжира не смогла выиграть ни одного матча и с двумя баллами замкнула квартет D, не выйдя из группы.

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